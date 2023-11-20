تعرض مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان لإطلاق نار في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بتعرض مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله لإطلاق نار في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان، في كركوك".

بدوره قال مكتب النائب الثاني شاخوان عبدالله، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "تعرض مكتبنا صباح اليوم إلى اعتداء مسلح لمجهولين بعجلة نوع (تويتا - كامري)، مشيراً إلى الإشتباك مع حراس المكتب والرد عليهم وإصابة العجلة، ولكن المسلحون تمكنوا من الفرار.

وطالب المكتب، الجهات الأمنية المختصة بإجراء تحقيق عاجل لكشف الجناة وملاحقتهم أينما كانوا وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن تلك الأعمال الجبانة والاعتداءات المتكررة على مكتبنا لن تثنينا العزيمة والإصرار لمواصلة الجهود والعمل في سبيل خدمة أبناء كركوك من جميع المكونات، وفق تعبير البيان.