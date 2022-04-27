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تعرض مستشفيين في بغداد إلى مشاجرة ودكة عشائرية

Category: أمـن

Date: 2022-04-27T06:18:49+0000
تعرض مستشفيين في بغداد إلى مشاجرة ودكة عشائرية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، صباح الأربعاء، بحدوث دكة عشائرية ومشاجرة عائلية في مستشفيي الحبيبية و"الشهيد الصدر" شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المشاجرة وقعت داخل صالة الطوارئ بمستشفى الشهيد الصدر، وشهدت الاعتداء بالضرب والتجاوز اللفظي على دكتور الخفر من قبل عدد من الأشخاص تم القبض عليهم لاحقاً وإقامة دعوى ضدهم وإيداعهم التوقيف".

وفي حادثة أخرى، ذكر المصدر، أن "عددا من العجلات المدنية تضررت نتيجة دكة عشائرية من قبل مجهولين على كراج مستشفى الحبيبية شرقي بغداد، دون وقوع إصابات تذكر".

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