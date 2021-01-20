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تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-20T11:09:49+0000
تعرض مركز أمني إلى هجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، عن تعرض احد المراكز الأمنية في المحافظة الى هجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " مجهولين هاجموا مركز مكافحة الاجرام في مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " عملية الهجوم نفذها ثلاثة أشخاص، عن طريق تواجدهم بأحد المجمعات السكنية المجاورة للمركز".

وتابع المصدر، أن " القوات الأمنية المرابطة بالمركز ردت علي مصادر إطلاق النار بكثافة ".

ولفت إلى أن" المهاجمين لاذوا بالفرار بعد ملاحقتهم من قبل القوات الأمنية وتطويق منطقة الحادث "، مشيرا إلى أنها" تمكنت من اعتقال شخصين، الا انه تم إثبات براءتهم وأنهم مستطرقون ولا علاقة لهم بالجناة، في حين عثرت القوات الأمنية على سلاح كلاشنكوف في موقع الحادث".

وأضاف، المصدر أن" هذه المرة الأولى يتعرض فيها مركز أمني بمدينة الناصرية لهجوم مسلح من قبل مجهولين".

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