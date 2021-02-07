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تعرض متجر لبيع المشروبات الكحولية لتفجير جنوب شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-07T05:13:44+0000
تعرض متجر لبيع المشروبات الكحولية لتفجير جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بأن متجراً لبيع المشروبات الكحولية تعرض الى إستهداف بواسطة قنبلة محلية الصنع جنوب شرقي بغداد وذلك ضمن سلسلة هجمات تطال تلك المتاجر والنوادي الليلية ومراكز "المساج" في العاصمة العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم أمام المتجر الكائن في حي الوحدة جنوب شرقي بغداد، مضيفا أن الحادث خلّف أضراراً ماديةً فقط.

وتزايدت في الآوانة الأخيرة استهداف مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية اضافة الى النوادي الليلية وصالات القمار ومراكز "المساج" في بغداد، وعلى ما يبدو ان هذه الهجمات تحمل بصمات متشددين اسلاميين شيعة لما يمتلكونه من نفوذ في المدينة.

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