تعرض قناة البدعة المائية في البصرة الى عمل تخريبي

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي اليوم الثلاثاء، تعرض قناة البدعة، ( القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) لعمل تخريبي.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان التخريب "من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون، وبالتزامن مع ذكرى العاشر من المحرم الحرام، بحدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حيث أقدم المتجاوزون على كسر أكتاف القناة ضمن (كم ٩)".

وأشار البيان إلى أن "الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية البطلة المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين".

ولفت إلى أن "ملاكات وزارة الموارد المائية، الذين يعملون على مدار الساعة جاهدين، تمكنوا من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى كافة مستحقيها في المحافظة".

واضاف، أن "وزير الموارد المائية، المهندس مهدي رشيد الحمداني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالباً القضاء العراقي باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم".