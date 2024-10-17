تعرض قاعدة أمريكية في سوريا لهجوم بصواريخ "غراد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بتعرض قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي، في حقل "كونيكو" شرق محافظة دير الزور السورية، إلى هجوم بصواريخ "غراد" وطائرة مسيرة مفخخة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هجوماً نفذ بواسطة طائرة مسيرة مفخخة وصواريخ نوع (غراد) على قاعدة الجيش الأمريكي داخل حقل كونيكو للغاز - شرق نهر الفرات ضمن محافظة دير الزور".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمريكية قامت بتوجيه ضربات مدفعية على مواقع إطلاق الصواريخ ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في جنوب مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، بعد أن تصدت للصواريخ من قبل الدفاع الجوي للقاعدة، وعدم تسجيل أي خسائر بشرية".