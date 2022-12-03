تعرض قاعدة زيلكان "التركية" إلى قصف بـ4 صواريخ وفصيل عراقي يتبنى

شفق نيوز/ افاد محمد أمين مدير ناحية زيلكان يوم السبت، بتعرض القاعدة العسكرية التركية في منطقة زيلكان شمال الموصل إلى قصف صاروخي.

واضاف أمين؛ أن القاعدة تعرضت للقصف بـ 4 صواريخ مجهولة المصدر.

وبين امين ان موقع سقوط الصواريخ لم تحدد بعد حيث ان الجهات المختصة لاتزال تفتش عن مكان سقوط الصواريخ.

وفي غضون ذلك؛ تبنى فصيل يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق" عملية قصف القاعدة التركية.

وذكر تفصيل في بيان وزعه وورد لوكالة شفق نيوز؛ "تتبنى مقاومتكم لواء احرار العراق استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زليگان بأربعة صواريخ نوع غراد 122 ملم اصابة عمق القاعدة في تمام الساعة التاسعة مساءً".