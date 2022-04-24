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تعرض طبيب للتسليب والضرب واندلاع نزاع عشائري بسبب التجاوز على مسؤول جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-24T05:25:17+0000
تعرض طبيب للتسليب والضرب واندلاع نزاع عشائري بسبب التجاوز على مسؤول جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتعرض أحد أطباء الأسنان لعملية تسليب وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أربعة أشخاص مجهولين يستقلون عجلة صالون اوقفوا عجلة طبيب قرب جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية وقاموا بتسليبه مبلغ 3000 دولار وقرابة نصف المليون دينار عراقي، ثم اعتدوا بالضرب عليه وتمزيق ملابسه التي كان يرتديها".

واضاف، ان "الجناة بعد فعلتهم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، لافتا إلى أن" الطبيب المعتدى عليه تقدم بشكوى لجهاز مكافحة الاجرام في المحافظة، لغرض التعرف على الجناة والقاء القبض عليهم".

وفي حادث آخر اندلع نزاع عشائري في محافظة المثنى، فجر يوم الأحد، بسبب التجاوز على مسؤول محلي بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع بناحية السوير بين عشريتي (البركات وال عبس) واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، ان " النزاع اندلع بين الطرفين بسبب تجاوز واعتداء احد افراد عشيرة البركات على مدير ناحية السوير الذي ينتمي لعشيرة ال عبس"، مؤكدا ان " القوات الامنية سيطرت على النزاع دون أي إصابات تذكر بين الطرفين".

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