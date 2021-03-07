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تعرض داعشي يتسبب بأضرار لمنازل وسيارات في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-07T07:34:44+0000
تعرض داعشي يتسبب بأضرار لمنازل وسيارات في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم الاحد بتعرض عدد من المنازل والسيارات لأضرار جراء تعرض لعناصر داعش في اطراف قضاء الدور جنوب تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان التعرض الذي شنه تنظيم داعش ليلة أمس السبت، في منطقة "الزلاية" الذي استهدف موقعا للواء 35 من الحشد الشعبي في اطراف قضاء الدور تسبب بأضرار متفاوتة لعدد من المنازل والسيارات في حي "الشويخات" التابع للدور جراء تساقط قذائف هاونات واطلاقات نارية من الاسلحة المتوسطة.

وأضاف ان قوات الأمن شنت على إثرها حملة تمشيط وتفتيش لتأمين محيط الحادث مؤكداً عدم تسجيل اي اصابات او خسائر بشرية.

وابلغ مصدر امني امس السبت وكالة شفق نيوز باحباط تعرض لتنظيم داعش استهدف قطعات اللواء 35 من الحشد في منطقة "الزلاية" جنوب مدينة تكريت مركز المحافظة.

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