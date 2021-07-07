تعرض خطين ناقلين للطاقة الى أعمال "إرهابية" في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاربعاء، عن تعرض خطين لنقل الطاقة الى أعمال "إرهابية" في محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة الدور شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي ١٣٢ك.ف تعرض الى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على نفس البرج الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه المرقم (١١) ادى الى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين".

واضافت، "بنفس التاريخ تم استهداف الخط الناقل كركوك - القيارة جهد٤٠٠ ك.ف بتفجير عبوتين ناسفة وعبوة يتم تفكيكها الان على نفس البرج الذي تم إصلاحه قبل اسبوع تقريبا المرقم (١٥٥) ادت الى تضرر ارجل البرج وعبوة ثانية يتم تفكيكها الان وتفجير عبوة ثالثة على البرج المرقم (١٥٦) ادت الى سقوطه أدى وخروج الخط عن الخدمة في منطقة المجمعات قرب قرية المرة مجمع الشهيد ناحية الرياض في محافظة كركوك".

واشارت الوزارة الى أن "استهداف خط كركوك قيارة الغازية جهد٤٠٠ ك.ف هو الثاني خلال أربعة أيام حيث تم إصلاحه وادخاله الخدمة يوم امس وبقي بالخدمة بمدة لاتتجاوز (٢٤) ساعة بعد ان تم استهداف خمسة ابراج قبل أيام في منطقة تلول الباج في الشرقاط ، واليوم خرج عن الخدمة ايضا بسبب الأعمال التخريبية".

ونوهت الى أن "استهداف الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة الدور شمال سامراء ١٣٢ك.ف يوم امس بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ ايضا تفجير نفس الابراج التي استهدفت اسبوع تقريبا المرقمة (١٦٦-١٦٧-١٦٨) والذي تم إصلاحه بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣".

ولفتت الى أن "هذه الاستهدافات المتكررة لابراج نقل الطاقة اخذت الكثير من الوقت و الجهد و المال الذي من المفروض ان ينصب في اضافة مشاريع جديدة دعم منظومة الطاقة الكهربائية".