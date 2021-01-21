سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرض أبراج انترنت إلى هجمات تخريبية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T08:43:13+0000
تعرض أبراج انترنت إلى هجمات تخريبية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بتعرض مواقع أبراج وقابولات الانترنت إلى هجمات تخريبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تعرضت فجر اليوم لأعمال تخريبية في عدد من مواقع الانترنيت وسط مدينة الناصرية، موضحا أن "هناك عشرة مواقع هاجمها مجهولون وانتهت بقطع (القابولات) الرئيسة عن هذه المواقع، مما أدى إلى قطع الخدمة عن المشتركين في صوبي الشامية والجزيرة".

وبين، أن" الفرق الالكترونية أعلنت النفير العام وتمكنت من استعادة ما نسبته 70% من خدمة الانترنت بالمحافظة حتى الآن "، لافتا إلى أن "تحقيقات عالية المستوى بدأت بالموضوع، لبيان الفاعلين بالحادث".

related

صور.. محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار

Date: 2019-10-29 20:56:31
صور.. محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار

تقرير امريكي: البنتاغون تراجع عن رد "صارم" على هجوم التاجي ببغداد

Date: 2020-03-22 08:35:50
تقرير امريكي: البنتاغون تراجع عن رد "صارم" على هجوم التاجي ببغداد

محتجون يضرمون النيران في مقار احزاب اسلامية جنوبي العراق

Date: 2019-12-20 22:23:36
محتجون يضرمون النيران في مقار احزاب اسلامية جنوبي العراق

بينهم امرأة.. الإطاحة بمتهمين بالقتل وبيع أطفال في محافظتين

Date: 2021-01-12 19:54:15
بينهم امرأة.. الإطاحة بمتهمين بالقتل وبيع أطفال في محافظتين

ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في صفوف المحتجين بمحافظة جنوبي العراق

Date: 2019-11-28 09:45:11
ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في صفوف المحتجين بمحافظة جنوبي العراق

ضحايا بهجومين في ديالى وتحذير من هجمات "القنص" بالمحافظة

Date: 2020-09-22 10:52:32
ضحايا بهجومين في ديالى وتحذير من هجمات "القنص" بالمحافظة

ضبط 167 قطعة اثرية معدة للتهريب جنوبي العراق

Date: 2021-01-17 18:50:27
ضبط 167 قطعة اثرية معدة للتهريب جنوبي العراق

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار