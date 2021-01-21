تعرض أبراج انترنت إلى هجمات تخريبية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بتعرض مواقع أبراج وقابولات الانترنت إلى هجمات تخريبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تعرضت فجر اليوم لأعمال تخريبية في عدد من مواقع الانترنيت وسط مدينة الناصرية، موضحا أن "هناك عشرة مواقع هاجمها مجهولون وانتهت بقطع (القابولات) الرئيسة عن هذه المواقع، مما أدى إلى قطع الخدمة عن المشتركين في صوبي الشامية والجزيرة".

وبين، أن" الفرق الالكترونية أعلنت النفير العام وتمكنت من استعادة ما نسبته 70% من خدمة الانترنت بالمحافظة حتى الآن "، لافتا إلى أن "تحقيقات عالية المستوى بدأت بالموضوع، لبيان الفاعلين بالحادث".