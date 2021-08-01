تعرض الخط الإيراني الناقل للكهرباء إلى العراق لتفجيرات جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم الأحد تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى- ميرساد) ٤٠٠ ك.ف الى عمل "أرهابي تخريبي" أدى إلى تضرر اربعة ابراج .

وقالت الوزارة في بيان اليوم أنه "يبدو أن مسلسل تفجير الأبراج اخذ حيزه في محافظة ديالى لليوم الثالث على التوالي، هدفه فصل المحافظات عن بعضها وايقاف عجلة مشاريع وزارة الكهرباء بقطاعاتها الثلاثة( الانتاج، النقل، التوزيع) واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها".

وأشارت إلى "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق(ديالى- ميرساد) ٤٠٠ ك.ف، اليوم الاحد الموافق ١ آب ٢٠٢١ التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر (٤) ابراج لنقل الطاقة والمرقمة (٢٨٨،٢٨٦،٢٨٥،٢٨٤) من نوع ( XA ) في قضاء خانقين مقابل دائرة طرق والجسور في محافظة ديالى" .

وتابع البيان ان الملاكات الهندسية والفنية التابعة للوزارة توجهت إلى "مكان الحادث رفقة القوات الامنية من منتسبي مركز شرطة كهرباء ديالى والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخط الناقل، ومن خلاله تبين تعرض (٤) ابراج الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي، وبعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخط اضطرارياً لصيانة الابراج المتضررة لاعادة تشييدها، مع تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".