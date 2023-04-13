(تعديل).. مسلحون "عشائريون" يغتالون مسؤولاً محلياً في ذي قار المتوترة

تنويه: ورد في الخبر السابق أن عملية الاغتيال جرت لمدير ماء سوق الشيوخ، والتعديل يقتضي أن المستهدف هو مدير ري سوق الشيوخ

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الخميس، باغتيال مسؤول محلي من قبل أفراد عشيرة بينها وبين عشيرة الضحية نزاع مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين من عشيرة الرميض اعترضوا طريق مدير ري سوق الشيوخ المهندس أحمد وبدان العمري، أثناء مروره على طريق سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، واردوه قتيلاً".

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون خلال نزاع عشائري بين افراد عشيرة الرميض وال عمر في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، فيما تم اعتقال ثمانية أشخاص كانوا يرومون الدخول لقضاء وبحوزتهم كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وبدأ النزاع عندما شن أفراد من عشيرة الرميض فجر اليوم الخميس، هجمات مسلحة على ثلاثة ناشطين من أبناء عشيرة آل عمر في قضاء الإصلاح، على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها الناشطون إلى قائممقام القضاء احمد الرميض، الأمر الذي دفع بأفراد من عشيرة آل عمر بالرد ومهاجمة عشيرة الرميض بمعقلها، مستخدمين مختلف الأسلحة المتوسطة، بحثاً عن الجناة ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص كحصيلة أولية.

ولاحقاً أقدم افراد من عشيرة الرميض على قطع الطريق على ضابط برتبة رائد في الامن الوطني ينتمي لعشيرة آل عمر كان عائداً من عمله وقاموا بقتله على طريقة الإعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

وعلى إثر ذلك، اقتحم قائد شرطة المحافظة قضاء الاصلاح شرقي المحافظة بقوة عسكرية كبيرة في محاولة لاحتواء الموقف المتوتر.