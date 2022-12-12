تعديل ارتباط قيادة المقر المتقدم لعمليات "شطري بغداد"

شفق نيوز / أفاد مصدر، أمني، يوم الاثنين، بتعديل تسمية المقر المتقدم لقيادة "عمليات بغداد (الكرخ/الرصافة)" إلى قيادة "عمليات الكرخ/الرصافة".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قيادة عمليات الرصافة، سترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية من الناحية الإدارية والفنية، وبقيادة عمليات بغداد من ناحية العمليات".

وأضاف المصدر، أن "قيادة عمليات الكرخ، سترتبط برئاسة أركان الجيش من الناحية الإدارية والفنية، وبقيادة عمليات بغداد من ناحية العمليات".