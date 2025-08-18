تعاون عراقي لبناني يطيح بأكبر مصنع للكبتاغون في الشرق الأوسط (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ بيروت

أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الاثنين، الإطاحة بأكبر مصنع للكبتاغون في الشرق الأوسط في منطقة البقاع اللبنانية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التعاون الأمني والاستخباري الوثيق بين وزارة الداخلية العراقية والمديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أثمر عن تحقيق إنجاز نوعي تمثّل بكشف وتفكيك واحد من أكبر مصانع تصنيع مادة الكبتاغون في منطقة البقاع اللبنانية".

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز جاء على خلفية معلومات دقيقة زوّدت بها الأجهزة العراقية نظيرتها اللبنانية، ما مكّن الجيش اللبناني في منتصف تموز/ يوليو 2025 من تنفيذ عملية واسعة أسفرت عن ضبط المصنع وإحباط كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدّة للتصنيع والترويج، في ضربة وُصفت بأنها "الأقوى ضد شبكات الكبتاغون في الشرق الأوسط".

ونقل البيان العراقي عن المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أنها "أكدت في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الداخلية العراقية، أن هذا التعاون الاستخباري يعكس متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، ويُجسّد الدور الريادي للعراق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها آفة المخدرات التي تُعدّ الخطر الأكبر على الأمن المجتمعي العربي".