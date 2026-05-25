تظاهرات واسعة لحملة الشهادات العليا والأوائل وسط بغداد للمطالبة بالتعيين (صور)

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا والخريجين، وسط العاصمة بغداد، يوم الاثنين، للمطالبة بتعيينهم على ملاك مؤسسات الدولة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين تجمعوا أمام نصب الثقافة، قبل أن ينطلقوا باتجاه المنطقة الخضراء، رافعين شعارات تطالب الحكومة بتوفير الدرجات الوظيفية للخريجين والأوائل.

وقال حيدر طارش - أحد المتظاهرين من محافظة ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة الشهادات العليا والأوائل خرجوا اليوم في التظاهرة رقم 27 على التوالي منذ عام 2023 وحتى 2026، لكن مطالبهم لم تتحقق بسبب التسويف والمماطلة الحكومية".

وأضاف أن "عدد الدرجات الوظيفية المتوفرة يبلغ 8600 درجة فقط لدى مجلس الخدمة الاتحادي، رغم أن عدد الخريجين الذين حصلوا على أكواد وظيفية يصل إلى 43 ألف متخرج"، مؤكداً أن "هذا العدد لا يلبي طموحات الخريجين".

وأشار إلى أن المتظاهرين يطالبون الحكومة بـ"شمول جميع من حصل على كود وظيفي بالتعيين، أو استثناء المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاجات وتحملوا معاناة الطريق وتركوا الكثير من التزاماتهم".

وأوضح أن هناك "قوانين تلزم الحكومة بتخصيص نسب معينة للتعيين، بينها تخصيص 25 بالمئة من درجات الحذف والاستحداث، إضافة إلى المادة الخامسة من قانون 59 الخاص بحملة الشهادات العليا والأوائل، التي تلزم الوزارات بتوفير 15 بالمئة من الدرجات الوظيفية لهذه الشريحة، وفي حال تعذر ذلك تُحوّل إلى حملة شهادة البكالوريوس".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل الغراوي، يوم الأربعاء 20 أيار/ مايو الجاري، أن تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل يُعد حقاً مكتسباً بموجب القانونين (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني على جميع مؤسسات الدولة.

وقال الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدد المتقدمين للحصول على "الرمز الوظيفي" حتى 16 أيلول 2025 بلغ 46,918 متقدماً، بينهم 22,590 من الذكور و24,328 من الإناث، مشيراً إلى إكمال عمليات التقاطع الوظيفي مع ديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية.

وبيّن أن عدد من تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل بلغ 43,413، لافتا إلى أن إطلاق التعيينات مرتبط بإقرار موازنة عام 2026 وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية للمشمولين.