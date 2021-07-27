تطويق موقع نفطي جنوبي العراق واحتجاز عناصر شركة أمنية داخله

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن قوة تابعة لشركة الغدير للحمايات الأمنية، احتجزت أفراد عناصر شركة أمنية داخل موقع بتروناس النفطي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أفرادا من حماية شركة الغدير للحمايات الأمنية قاموا باحتجاز مسؤول شركة بيروت للحمايات الأمنية (اجنبي الجنسية) واثنين من أفراده العراقيين داخل موقع شركة بتروناس النفطية وإغلاق بوابات الشركة الأمامية والخلفية".

وبين المصدر، أن " القوة المحتجزة للأفراد رفضت تدخل الشرطة وهددت بالدخول بصدام مسلح معها، فيما قامت بطرد اي مسؤول يتدخل للوساطة من أجل إطلاق سراح المعتقلين".

وأكد المصدر، أن" شركة الغدير تطالب بتمديد مدتها سنة إضافية، حيث أن الشركة افراد المحتجزين كانوا قد قدموا لتهيئة مكان من أجل تسلم مهام بديلة كانت شركة الغدير تتولى حمايتها خلال الفترة الماضية ".