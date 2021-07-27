سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تطويق موقع نفطي جنوبي العراق واحتجاز عناصر شركة أمنية داخله

Category: أمـن

Date: 2021-07-27T12:43:19+0000
تطويق موقع نفطي جنوبي العراق واحتجاز عناصر شركة أمنية داخله

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن قوة تابعة لشركة الغدير للحمايات الأمنية، احتجزت أفراد عناصر شركة أمنية داخل موقع بتروناس النفطي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أفرادا من حماية شركة الغدير للحمايات الأمنية قاموا باحتجاز مسؤول شركة بيروت للحمايات الأمنية (اجنبي الجنسية) واثنين من أفراده العراقيين داخل موقع شركة بتروناس النفطية وإغلاق بوابات الشركة الأمامية والخلفية".

وبين المصدر، أن " القوة المحتجزة للأفراد رفضت تدخل الشرطة وهددت بالدخول بصدام مسلح معها، فيما قامت بطرد اي مسؤول يتدخل للوساطة من أجل إطلاق سراح المعتقلين".

وأكد المصدر، أن" شركة الغدير تطالب بتمديد مدتها سنة إضافية، حيث أن الشركة افراد المحتجزين كانوا قد قدموا لتهيئة مكان من أجل تسلم مهام بديلة كانت شركة الغدير تتولى حمايتها خلال الفترة الماضية ".

related

لإدانتهما بالترويج لأفكار صدام حسين ونشر صوره .. القضاء العراقي يحكم على شخصين

Date: 2021-04-15 10:44:02
لإدانتهما بالترويج لأفكار صدام حسين ونشر صوره .. القضاء العراقي يحكم على شخصين

تفجيران يستهدفان رتلاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

Date: 2021-04-27 08:06:10
تفجيران يستهدفان رتلاً للقوات الأمريكية جنوبي العراق

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-03-25 20:44:37
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

Date: 2021-06-07 20:11:35
4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

إعلان حالة الطوارئ بمحيط موقع حيوي في ذي قار

Date: 2021-06-24 20:43:57
إعلان حالة الطوارئ بمحيط موقع حيوي في ذي قار

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

خلال أقلّ من أسبوع.. "حوت الناصرية" يبتلع "إرهابيا" آخر محكوما بالأعدام

Date: 2021-03-26 08:24:55
خلال أقلّ من أسبوع.. "حوت الناصرية" يبتلع "إرهابيا" آخر محكوما بالأعدام

تفريق متظاهرين بالرصاص الحي وعشيرتان تسيطران على جسر جنوبي العراق

Date: 2019-11-28 13:00:39
تفريق متظاهرين بالرصاص الحي وعشيرتان تسيطران على جسر جنوبي العراق