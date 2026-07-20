تطويق ديوان محافظة صلاح الدين للقبض على 55 موظفاً متهمين بالفساد

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بتطويق مبنى ديوان المحافظة لتنفيذ أوامر قبض بحق العشرات من الموظفين المتورطين بقضايا فساد مالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من هيئة النزاهة طوقت مبنى ديوان محافظة صلاح الدين بحثاً عن 55 موظفاً مطلوبين للقضاء بتهم الفساد المالي وصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن هذه ليست العملية الأولى التي تنفذها هيئة النزاهة في محافظة صلاح الدين منذ إلقاء القبض على وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي، المتهم بقضايا فساد مالي كبرى.

وكان آخرها يوم الخميس الماضي 16 تموز/ يوليو الجاري، حيث تم العثور على 25 قنينة مياه بلاستيكية مملوءة بمبالغ مالية بعملة الدولار الأميركي، كانت مخبأة داخل مدخنة أحد المنازل العائدة لوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي في مدينة تكريت.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، يومها، إن فرق النزاهة عثرت على القناني خلال عملية تفتيش نُفذت في منزل يعود للمتهم، في محاولة لإخفائها.