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تطور "مروّع" بالناصرية.. متظاهرون ينهالون طعناً بالسكاكين على أفراد شرطة

Category: أمـن

Date: 2021-02-23T17:44:06+0000
تطور "مروّع" بالناصرية.. متظاهرون ينهالون طعناً بالسكاكين على أفراد شرطة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن محاصرة متظاهرين أربعة عناصر شرطة بينهم ضابط قبل أن ينهالوا عليهم طعناً بالسكاكين في تطور وصفه بالمروّع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "متظاهرين حاصروا 4 عناصر شرطة بينهم ضابط برتبة نقيب في مقر شركة مهجور قرب غرفة تجارة الناصرية خلال المصادمات بين الجانبين، وقاموا بطعنهم بالاسلحة البيضاء (السكاكين)".

وأضاف أن "هذا التطور المروع يحصل للمرة الثانية في المحافظة بعد التمثيل بجثة احد عناصر الشرطة الاتحادية مطلع العام الحالي".

وبين المصدر، أن "عناصر الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، فيما تم نقل الضابط إلى مستشفى مركز القلب في الناصرية لخطورة وضعه". 

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ مصدر محلي مطلع وكالة شفق نيوز، بأن 9 متظاهرين و5 من أفراد الأمن أصيبوا خلال المصادمات على جسر النصر وسط مدينة الناصرية.

ووفق المصدر فإن 4 متظاهرين تلقوا إصابات من أسلحة نارية استخدمتها قوات الأمن لإبعاد المحتجين عن الجسر وإعادة فتحه.

وكان متظاهران قد قتلا أمس الاثنين في صدامات مع قوات الأمن أمام مبنى المحافظة، خلال احتجاجات كانت تطالب بإقالة محافظ ذي قار.

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