تداعيات "خطيرة" .. سيطرات "وهمية عشائرية" تقتل شرطياً شرقي الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمقتل منتسب في الشرطة على أيدي مسلحين عشائريين نصبوا نقطة تفتيش وهمية شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السيطرات الوهمية التابعة لعشائر الرميض على طريق (الإصلاح _ الناصرية) تقتل منتسباً امنيا ينتمي لعشيرة (آل عمر) كان عائدا لمنزله في قضاء الإصلاح بعد انتهاء واجبه في قيادة الشرطة، فيما أصابت شخص آخر كان برفقته.

ووفقا للمصدر، فإنه بعد الهدوء الذي حصل لعدة ساعات في قضاء الإصلاح شرقي الناصرية، عاد التوتر الامني يتسيد الموقف بين طرفي عشيرة (آل عمر) و(الرميض).

واتهم شيخ عشيرة آل عمر، جميل يوسف شبيب العمر، في وقت سابق، الحشد الشعبي بالتواطئ مع عشيرة الرميض، والدخول بالحرب ضد عشيرته في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار.

وناشد العمر، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للتدخل وإرسال تعزيزات أمنية من خارج المحافظة لفرض القانون وبسط الأمن في قضاء الإصلاح.

وأشار شيخ عشيرة آل عمر، إلى أن الوضع في قضاء الإصلاح بات متوتراً جداً، فهناك سيطرات وهمية تنصب في الطرق ترافقها عجلات حكومية تابعة للحشد الشعبي، كما أن "الطرق المؤدية إلى مركز المدينة باتت غير آمنة".

وتسبب رفض محافظ ذي قار محمد هادي، إصدار أمر القائممقام المكلف كفاح الأسدي، بدلاً عن المعفي من منصبه أحمد الرميض، باشتعال النزاع العشائري بين الرميض وآل عمر، في قضاء الإصلاح، الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفاد شهود عيان، أمس الخميس، بقيام مسلحين من عشائر الرميض في الإصلاح، بنصب سيطرات على طريق (الإصلاح _ الناصرية) والمحاسبة على الهوية لتتبع أفراد عشيرة آل عمر، دون رادع أمني ضدهم.