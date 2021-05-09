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تطور جديد قد يطرأ على حظر تجوال العيد في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T19:44:15+0000
تطور جديد قد يطرأ على حظر تجوال العيد في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الأحد، أن السلطات العراقية تدرس تقليص ساعات حظر التجوال الخاصة بعطلة عيد الفطر، تطبيقاً لإجراءات وقائية خاصة بوباء كورونا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حظر التجوال سار المفعول حتى ايام العيد ومانشر بشأن رفعه خلال ايام العيد غير صحيح".

لكن المصدر كشف في الوقت نفسه، أن هناك بعض المقترحات لدراسة تقليص ساعات الحظر في عطلة العيد.

وكانت محافظات إقليم كوردستان قررت إلغاء حظر التجوال في عطلة العيد، مع تشدد الإجراءات على التجمعات في الأماكن العامة والسياحية.

ويفرض العراق، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الجاري.

 

 

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