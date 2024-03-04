تطور جديد.. أسلحة اشتباك ذي قار تتوجه نحو القوات الأمنية والمحافظ يقاضي العشيرتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن تطوراً جديداً حصل في النزاع العشائري بقضاء الإصلاح، كاشفا عن اشتباك بين القوات الأمنية وأحد طرفيّ النزاع، فيما قرر المحافظ مرتضى الإبراهيمي رفع دعوى قضائية على العشيرتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أفراداً من إحدى العشيرتين اشتبكوا مع قوات الشرطة الاتحادية أثناء قيامها بعمليات التفتيش، وأسفر الاشتباك عن إصابة اثنين من أبناء العشيرة بجروح".

وأشار إلى أن "قوات أمنية مشتركة من محافظات المثنى وميسان وبغداد، إضافة لقوات ذي قار، نفذت فجر اليوم عمليات اعتقال في قرى قضاء الإصلاح واعتقلت لغاية الآن 90 متهماً بينهم عناصر أمن شاركوا بالنزاع العشائري وصادرت المئات من قطع السلاح بحوزة الطرفين".

إلى ذلك، ذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي، وبعد انتهاء مراسم تشييع جثمان العميد عزيز شلال جهل الذي سقط ضحية للنزاع العشائري مساء يوم أمس الأحد، توجه إلى محكمة استئناف ذي قار والتقى رئيسها، وتم تدارس مختلف التطورات الأمنية في المحافظة.

وقال الإبراهيمي إن "القضاء والقانون هو الرادع لحفظ النظام الاجتماعي، وسيحال للقضاء كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أيّاً كان".

من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف أن "القضاء ماضٍ بإجراءاته للوصول إلى الجناة ومحاكمتهم وفق القانون"، مشيراً إلى أن "الجهود لا تتوقف ولا تكلّ إلا بمحاكمة القتلة والمتسببين بالقتل وسفك الدماء".

فيما قرر مجلس محافظة ذي قار عقد جلسة طارئة غداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني الأخير في المحافظة.