تطور بحادث غامض اودى بحياة ضابط وجنديين عراقيين

شفق نيوز/ قال مدير شرطة قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار العميد حميد ايمن، إنه يتم التدقيق بشأن حادث احتراق عجلة تقل عناصر بالجيش العراقي أودت بحياتهم جميعاً.

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر أمني لوكالة إن جثث ثلاثة أشخاص وجدت متفحمة داخل عجلة على طريق الرطبة باتجاه قضاء الرمادي مركز محافظة.

وقال أيمن لوكالة شفق نيوز، "لم يتم التأكد من الحادث بعد، ورغم التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرق المختصة إلا أن السبب الرئيسي ما يزال مجهولا حتى اللحظة، مبينا "لم نتمكن من التأكد من سبب الحادثة بسبب الظلام ووقوع الحادث في وقت متأخر"، على حد تعبيره.

لكنه قال "التصور الأولي أن الحادث غير متعلق بعملية إرهابية، ومن الممكن وقوع خلل في العجلة أدى الى احتراقها وانفجارها".

وبشأن هوية الضحايا قال مدير شرطة قضاء الرطبة، أحدهم ملازم أول في الجيش العراقي واسمه مسلم عقيل، والبقية عنصرين في الجيش.

وأضاف بأن سيتم إخراج لجنة تقصي الحقائق وضباط متخصصين للتأكد من سبب الحادثة.

من جانبه قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الفرق المختصة تحقق بتعرض العجلة لنيران صديقة من قبل سيطرة للجيش العراقي قرب الحادث، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.