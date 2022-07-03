تطورات في حادثة "الزفاف" ببغداد .. القتيل ابن شقيق قيادي بالتيار الصدري تشاجر مع دورية

شفق نيوز/ أوضح مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، الشخص الذي قُتل في حادثة زفاف عروسين في بغداد هو ابن شقيق القيادي في التيار الصدري كاظم العيساوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القتيل تشاجر مع دورية امنية منعته من اطلاق النار في موكب الزفاف وحاول انتزاع سلاح منتسب لتثور اطلاقة نارية بالخطأ استقرت في بطنه ليفارق الحياة أثناء نقله إلى أحد المستشفيات القريبة.

وأضاف المصدر أنه تم اعتقال مطلقي العيارات وتوقيف المنتسب والذي قدم شكوى ضد المعتقلين.

و أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء أمس السبت، بمقتل شخص واعتقال ثلاثة آخرين بإطلاق نار من قبل موكب زفاف وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موكب زفاف وأثناء مروره بتقاطع المسبح في منطقة الكرادة ببغداد، قام بعض من في الموكب بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بالزفاف".

وبين أنه "دورية الشرطة المرابطة في التقاطع أوقفت الموكب واعتقلت ثلاثة أشخاص، وتم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصولها".