تطورات أحداث الناصرية .. تعزيزات أمنية تصل المحافظة واعتقال 30 "مخربا"

شفق نيوز / اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، وصول تعزيزات أمنية الى مدينة الناصرية، فيما أعلن اعتقال 30 "مخربا" من المتورطين بأحداث "الشغب" يوم أمس.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه اثر اجتماع طارئ في الناصرية بمشاركة رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري و قائد القوة البرية الفريق الركن قاسم المحمدي لبحث الملف الأمني في ذي قار إن "المحافظة عُززت بقوات امنية اضافية لترسيخ الامن وملاحقة المخربين ومنع اي محاولات لزعزعة الامن والاستقرار في الناصرية".

وكشف الغزي عن "اعتقال 30 مخربا ضبطوا بالجرم المشهود في احداث الشغب ليل امس وتم تحويلهم الى الجهات القضائية لينالوا الجزاء العادل، فيما صدرت 20 مذكرة قبض جديدة ستنفذ اليوم بحق متورطين اخرين".

واكد محافظ ذي قار أن "الحكومة المحلية في المحافظة والاجهزة الامنية مصممون على فرض الامن في عموم مدن ذي قار وملاحقة واعتقال مثيري الشغب والمخربين".

وكان رئيس أركان الجيش العراقي ونائب العمليات المشتركة وصل ، صباح الثلاثاء، الى محافظة ذي قار للاطلاع على الوضع الامني، كما تضمن الوفد أيضاً قائد القوات البرية وقائد قوات الشرطة الاتحادية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة عمليات سومر، عن اعتقالها، وبالجرم المشهود، "مثيري شغب" "حرفوا" مسار تظاهرات سلمية وحاولوا إضرام النار في مبنى المحافظة، فيما بينت أنها مستمرة بفرض القانون بحق من يحاولون "زعزعة" الاستقرار الأمني في المحافظة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، فجر اليوم الثلاثاء، إقدام عناصر مندسة على حرق كرفانات تابعة لمبنى ديوان محافظة ذي قار، فيما وجهت دعوة إلى متظاهري الناصرية.

وأضرم محتجون، مساء أمس الاثنين، النار في مدخل ديوان محافظة ذي قار عبر رمي قنابل المولوتوف، وذلك بعد اشتباكات ومناوشات مع قوات الأمن العراقية بـ"الحجارة".

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أفاد قائد أمني رفيع في قيادة شرطة ذي قار، بأن قوات الأمن تواجه "ثلة منحرفة" قوامها 100 ملثم، يعتزمون اقتحام مبنى ديوان المحافظة لغرض إحراقه.