تطورات اختطاف الصحفية الأميركية.. نقلت إلى بابل "مصابة" والمعتقل "منتسب"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن المعتقل المتهم باختطاف الصحفية الأميركية "شيلي كتلسون" منسوب إلى جهة أمنية ويُعتقد أنه كان ضمن فريق حمايتها، فيما أشار إلى نقل المختطفة إلى مناطق في محافظة بابل بعد تغيير العجلة التي كانت تقلها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعتقل المتهم باختطاف الصحفية الأميركية في بغداد منسوب إلى جهة أمنية ويعتقد أنه من حمايتها"، مبيناً أن "الصحفية المختطفة تعرضت لرضوض يعتقد أنها نتيجة حادث تعرضت له العجلة التي كانت تقلها لحظة الاختطاف".

وأضاف أن "العجلة التي تعرضت للحادث تم تغييرها في منتصف الطريق مباشرة، ونُقلت الصحفية بعدها إلى مناطق في محافظة بابل"، وفقاً للاعترافات الأولية للمعتقل.

وأشار المصدر إلى أن "الحادث تم تبنيه من قبل شرطة بابل كون الاعتقال تم ضمن حدود المحافظة"، لافتاً إلى أن "جهاز المخابرات تبنى مسؤولية التحقيق بالحادثة ونُقل المعتقل إليهم".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، مساء الثلاثاء، اعتقال أحد المتهمين باختطاف الصحفية الأميركية "شيلي كتلسون" بعد محاصرة عجلة تابعة للخاطفين وانقلابها أثناء محاولة الهروب، مؤكدة استمرار الجهود لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة.

كما أفاد مصدر أمني في وقت سابق بتعرض الصحفية للاختطاف قرب شارع السعدون وسط بغداد، مبيناً أنها كانت تقيم في فندق مقابل فندق فلسطين ولا توجد حماية أمنية على الفندق، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات بحث وتحقيق في الحادثة.

وسبق أن حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها من "مخاطر أمنية متصاعدة"، مشيرة إلى تهديدات بينها الاختطاف وهجمات قد تستهدف الأميركيين ومصالحهم، ودعتهم إلى مغادرة البلاد عندما تسمح الظروف بذلك.

وتعمل كتلسون منذ سنوات من بغداد وقدمت تقارير لوسائل إعلام دولية مثل "المونيتور"، "ذا ناشيونال"، "فورين بوليسي" وتتناول ملفات الفصائل المسلحة، العلاقات الأميركية-العراقية، وتطورات الأمن الإقليمي، وتعرف بتغطياتها الميدانية وتحليلاتها المعمقة حول المشهد السياسي والعسكري في العراق.