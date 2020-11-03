تطهير 4 قرى من اوكار داعش ومساعٍ لاعادة نازحين منذ 6 سنوات

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بتطهير وتمشيط 4 قرى شمال قضاء المقدادية من أوكار وبؤر داعش، معلناً عن مساعٍ لاعادة سكانها النازحين منذ 6 سنوات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان قوات الامن الشرطة والجيش ولواء نداء ديالى للحشد العشائري ولواء 24 من الحشد الشعبي اكملوا تطهير وتمشيط 4 قرى شمالي المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة رداً على حادثة الخيلانية التي نفذتها عناصر داعش والتي خلفت 7 ضحايا بين قتيل وجريح.

واضاف ان قوات الامن اعدت خططا لاعادة سكان قرى شمالي المقدادية النازحين منذ احداث داعش عام 2014 لمنع اتخاذها ملاذات ومنطلقات للهجمات الارهابية وتطويق تحركات عناصر داعش ومنعها من استهداف الاهداف المدنية والامنية.

واكد المصدر استمرار العمليات الامنية التي امتدت الى الشريط المحاذي لنهر ديالى بين شمالي المقدادية وحدود ناحية المنصورية لمنع عودة عناصر داعش الى الأوكار والبؤر في البساتين الكثيفة والادغال.

واكد ان العمليات اسفرت عن تدمير عدة اوكار لداعش وتفكيك عبوات ناسفة ورفع الغام تركتها عناصر داعش في البساتين والطرق الزراعية لاستهداف المزارعين والعناصر الامنية.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي محافظة ديالى من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم "داعش".