تطهير آلاف الدوانم في سامراء وضبط عشرات العبوات بالانبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن تطهير آلاف الدوانم في نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من (وزارة الدفاع ، قيادة الشرطة الاتحادية ،هيئة الحشد الشعبي ، فضلا عن ملاكات وزارة الموارد المائية) تباشر بتطهير الجزرات الواقعة في نهر دجلة ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء ، وتتمكن من تطهير "4710" دوانم".

وأضافت انه "بعد ورود معلومات استخبارية الى قيادة عمليات الانبار خرجت قوة من فرقة المشاة العاشرة بواجب بحث وتفتيش عن العبوات الناسفة في منطقة 7 كيلو ، حيث عثرت على (41 عبوة ناسفة على شكل جلكان و41 ، قداحة تفجير ) من مخلفات داعش الارهابي".

واوضحت الخلية أن "قوة من فرقة المشاة العاشرة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبعد ورود معلومات استخبارية باشرت بواجب تفتيش في قضاء الكرمة – منطقة الجلود ، وعثرت على( 6 عبوات ناسفة مختلفة و قنبرة هاون عيار 60ملم) من مخلفات داعش الارهابي".