"تضم منتسباً أمنياً".. تفكيك شبكة كبيرة لتهريب النفط في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بتفكيك شبكة كبيرة لتهريب النفط في أطراف قضاء المقدادية تضم منتسباً أمنياً، فيما بيّن أن الشبكة لها ارتباط بجهات سياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات أمنية ومفارز استخبارية، وضمن حملات وقائية واستباقية تمكنت من تفكيك شبكة كبيرة لتهريب النفط في أطراف قضاء المقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة)، واعتقلت 3 من أفرادها فيما تواصل التحري والملاحقة للوصول الى جميع افراد العصابة".

وأضاف المصدر؛ ان "من بين عناصر الشبكة منتسب امني لازال هارباً بحسب اعترافات العناصر الذين وقعوا في قبضة الاجهزة الأمنية"، مشيرا الى ان "الشبكة ترتبط بجهات سياسية لم يكشف عنها".

ولفت المصدر إلى أن "مفارز الامن والاستخبارات داهمت عدة أوكار ومواقع لتخزين وتهريب المشتقات النفطية وصادرت مئات الالاف من الألتار من مختلف المشتقات النفطية في عدة وحدات ادارية في ديالى".

وتعد ديالى، بحسب متخصصين، في صدارة المحافظات بشبكات تهريب المشتقات النفطية لقربها من المناطق الحدودية وأطرافها الممتدة بين بغداد وعدة محافظات واقليم كوردستان.