تضرر طائرة للقوة الجوية العراقية وخروجها عن الخدمة إثر قصف مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتضرر إحدى طائرات القوة الجوية العراقية من نوع "انتونوف" التابعة إلى السرب 23 في قاعدة محمد علاء الجوية، نتيجة القصف الذي استهدف فجر اليوم محيط مطار بغداد الدولي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الطائرة أصبحت خارج الخدمة بسبب حجم الإصابة.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر أمني أن قوة أمنية عثرت على ثلاث منصات إطلاق للصواريخ التي استهدفت محيط مطار بغداد الدولي ومقر الدعم اللوجستي، في منطقة جسر ديالى بجانب الرصافة شرقي العاصمة.

وكانت هجمات صاروخية قد استهدفت فجر الاثنين محيط مطار بغداد الدولي ومقر الدعم اللوجستي، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات بحث لتحديد منطقة إطلاق الصواريخ التي انطلقت من جانب الرصافة شرقي بغداد.