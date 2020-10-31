تضارب بحصيلة ضحايا انفجار الأنبوب بالمثنى

شفق نيوز/ تضاربت الأنباء، يوم السبت، حول حصيلة انفجار الانبوب الناقل للغاز في محافظة المثنى، بين خلية الإعلام الأمني وهيئة الحشد الشعبي وأحد الويتها.

وذكر بيان للواء "انصار المرجعية" أحد فصائل الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انبوب ضخ الغاز السائل في محافظة المثنى / الطريق الدولي السريع ، تعرض ليلة البارحة الى انفجار قوي جداً حيث يقع هذا الانبوب بالقرب من معسكر لواء 44 انصار المرجعية".

وأضافت ان "هذا الحريق ادى الى استشهاد واصابة عدد من مجاهدي لوائنا من القوة المكلفة بحماية المعسكر ، الشهداء هم كل من (حسين عبدالله الظالمي ، عيسى هاشم عبادي الموسوي) بالإضافة الى اصابة خمسة مجاهدين اخرين بحروق في مختلف مناطق الجسم".

واشار البيان إلى أن "كدس الاعتدة الموجود في المعسكر قد تعرض الى الانفجار بالكامل"، لافتا إلى أن "عوائل رعاة الاغنام التي تسكن بالقرب من موقع الحدث تعرضت الى اصابة اربعة عشر فرد بحروق مختلفة مع وفاة ثلاثة اطفال منهم، ولازالت السنة النيران مشتعلة حتى اللحظة ومن المتوقع بأنها تستمر حتى المساء".

وتابع "أما بخصوص اسباب هذا الانفجار فأننا لا نعلم بها وسنعلنها بعد اكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أنبوبا ناقل للغاز انفجر اليوم السبت على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى وقد أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة".

من جانبها أشارت خلية الإعلام الأمني إلى انفجار في احدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة ٢٨ شخصاً من بينهم ٩ من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي والمصابين البقية من اهالي المنطقة.

وأفاد شهود عيان يوم السبت بوقوع انفجار هائل لأحد انابيب نقل النفط الاستراتيجية في محافظة المثنى قرب احد مقار لواء انصار المرجعية/هيئة الحشد الشعبي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار وقع في منطقة "مسيعيدة" على الطريق السريع الدولي في المثنى بقضاء الرميثة شمالي المثنى.

في غضون ذلك كشف مصدر أمني مسؤول عن مصرع مدنيين اثنين واصابة 26 اخرين بينهم 11 عنصرا من الحشد الشعبي اضافة الى تضرر سيارتين مدنيتين جراء انفجار الأنبوب.