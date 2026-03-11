تضارب الأنباء حول قصف مروحي استهدف موقعاً في سهل نينوى

شفق نيوز - نينوى

تضاربت الأنباء الواردة حول حادثة قصف نفذته طائرة مروحية عسكرية "مجهولة" في منطقة سهل نينوى، في الوقت الذي كشف فيه مصدر أمني أنه تم استهداف معمل لتكرير الزيوت، أفادت مصادر أخرى بأن الموقع المستهدف هو معمل مهجور استُخدم مؤخراً كمستودع للأسلحة من قبل الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القصف وقع بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء، واستهدف معملاً لتكرير الزيوت يعود لأحد المواطنين قرب منطقة عين الصفرة، في ناحية برطلة شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت معززة بآليات حوضية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما وصلت مفارز الأدلة الجنائية إلى الموقع للتحقيق في الملابسات.

وأشار المصدر الى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على احتراق خزانات وحاويات وقود داخل الموقع، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى بأن المبنى الذي تعرض للقصف يقع قرب قرية "باصخرة" مقابل "جبل الصفرة" كان معملاً متروكاً، وقد استُخدمت في الفترة الأخيرة لوضع بعض الأسلحة والمعدات التابعة للواء 30 للحشد في الموقع.

يأتي هذا بالتزامن مع ما افاد به مصدر أمني مسؤول في وقت مبكر من صباح اليوم، باستهداف موقع قرب نقاط أمنية تابعة للواء 30 في الحشد بواسطة طائرة مروحية "مجهولة".