تصعيد جديد على عين الأسد.. هذا ما حدث في الهجوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بتعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم مباشر من قبل جهة مسلحة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن القاعدة التي تضم جنودا امريكان تعرضت إلى هجوم بالاسلحة المتوسطة من قبل مجموعة مسلحة.

وأضاف أن المجموعة المسلحة اطلقت قذائف (ار بي جي) نحو القاعدة أعقبته اشتباكات إلى سقوط أحد المهاجمين.

وفي غضون ذلك؛ تبنت جهة مسلحة تطلق على نفسها مجموعة الظافرين ب،"استهداف أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وامطرها بوابل من الرصاص والاشتباك مع مشاة العدو ثم الإنسحاب وفقا لبيان أصدرته المجموعة".

وفي بيان آخر؛ كشفت (مجموعة الظافرين) عن هوية القتيل الذي سقط في الهجوم على قاعدة عين الأسد.

وقالت المجموعة أن "جعفر الصادق أحمد الطائي (مدرك) ارتقى شهيداً أثناء اشتباكه مع مشاة الاحتلال الأمريكي بمحيط قاعدة عين الأسد". وفقا للبيان.