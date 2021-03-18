تصديق أقوال متهمين من داعش شاركا بمجزرة البودور

شفق نيوز/ صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين أقوال مُتهمَين اعترفا باشتراكهما مع احد عشر عنصرا من تنظيم داعش بمجزرة قتل العائلة في منطقة البودور بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الاعلى ان "محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال اثنين من افراد عصابات داعش الارهابية الارهابية قامت بجريمة قتل اسرة راح ضحيتها خمسة أشقاء مع والدتهم اضافة الى قتلهم منتسب ومحامي في المنطقة ذاتها".

أقدم مسلحون مجهولون، فجر الجمعة 12 اذار الجاري، على قتل عائلة كاملة تتكون من 7 أفراد في حادثة تبناها تنظيم داعش، وقال إنها استهدفت "جواسيس للحشد الشعبي".