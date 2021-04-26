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تصديق أقوال قاتل "المُعلمة مريم" في الديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T08:43:10+0000
تصديق أقوال قاتل "المُعلمة مريم" في الديوانية

شفق نيوز/ صدقت محكمة تحقيق الحمزة في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، أقوال المتهم بجريمة قتل المُعلمة (مريم) في مدينة السدير.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة تحقيق الحمزة صدقت أقوال المتهم (ح. م. ش) الذي اعترف صراحة بقتل المجني عليها ورمي جثتها في شط السدير جراء مقاومتها له اثر محاولته الاعتداء عليها".

وأضاف البيان؛ أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم بالاعتراف وأجرت كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لاعترافه".

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة المعلمة بعد قتلها من قبل السائق واعتقاله بعد ثلاث ساعات من تنفيذ الجريمة بقضاء السدير جنوبي الديوانية، فيما قررت المديرية العامة لتربية الديوانية تغيير اسم ثانوية المتفوقات الثانية في مركز المحافظة إلى ثانوية مريم للمتفوقات.

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