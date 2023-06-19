تصديق اعترافات تاجر مخدرات قتل منتسباً أثناء محاولة اعتقاله بذي قار

شفق نيوز / صدقت محكمة تحقيق ذي قار، يوم الاثنين، اعترافات أحد تجار المخدرات عن جريمة قتل أحد المنتسبين في جهاز مكافحة المخدرات بمدينة الناصرية، أثناء عملية إلقاء القبض عليه.

وكانت مفارز مكافحة المخدرات قد خرجت أمس الأحد، لتنفيذ عملية إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في مدينة الناصرية، وبعد وصولهم إلى مكان تواجد المتهمين، حصل إطلاق نار كثيف من قبل منازل تابعة للمتهمين، مما أدى إلى مقتل أحد المنتسبين وإصابة آخر.

وفي هذا الصدد، ذكر مجلس القضاء العراقي الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "متابعة حثيثة من قبل القضاء في ذي قار، وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية ألقي القبض على (الجاني) بعد يوم واحد".

وأكد القضاء، قيام محكمة تحقيق ذي قار، بـ"تدوين أقوال المتهم بعد توفر الضمانات له، واعترافه بارتكاب جريمة القتل وجريمة المتاجرة بالمخدرات".