طائرة مسيرة تستهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد.. تحديث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الثلاثاء، بوقوع انفجار داخل قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد، أعقبه تصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف من إحدى منشآت القاعدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار وقع داخل القاعدة واستهدف تحديداً ما يعرف بالرادار الفرنسي والذي يستخدمه الجيش العراقي.

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع نتيجة طيران مسير مجهول الهوية".

وتعد قاعدة التاجي واحدة من أبرز المنشآت العسكرية في العراق، وتضم وحدات من القوات العراقية، وكانت سابقاً مقرًّا لتواجد قوات أجنبية ضمن التحالف الدولي.