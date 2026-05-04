تشييع جنازة ينتهي بمقتل وإصابة 3 أشخاص شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء مشاجرة اندلعت أثناء تشييع جنازة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص أثناء تشييع جنازة في قطاع 28 بمدينة الصدر شرقي بغداد، وتطورت إلى استخدام السلاح ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المشاجرة نتيجة خلافات عشائرية"، مضيفاً أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بالبحث عن المنفذين لاعتقالهم.