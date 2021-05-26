تشكيل لجنة مشتركة تضم الحشد للتحقيق في قضية قاسم مصلح

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الذي اعتقل فجر اليوم من قبل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.

وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إن "اللجنة تتكون من الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي".

واوضح أن "اللجنة هي التي تتولى التحقيق حسب السياقات العسكرية والقانونية".

وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت مصلح في وقت سابق الاربعاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مصلح متهم بقتل ناشطين في الحراك الشعبي.