تشكيل لجنة عراقية - باكستانية لمكافحة الإرهاب وتنظيم دخول زائري الاربعينية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة مشتركة مع باكستان لمكافحة الإرهاب، وكذلك تنظيم دخول الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً في مقر قيادة الشرطة الاتحادية، مع نظيره الباكستاني "رانا ثناء الله"، بحضور وفد باكستاني امني رفيع المستوى، ووكلاء وزارة الداخلية وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة والضباط.

واوضح الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى محاربة عصابات داعش الإرهابية"، مشدداً على "ضرورة محاربة التطرف ومنع انتشاره".

كما بين الشمري ان "تجار المخدرات أصبحوا هم الآفة الكبرى"، داعياً الى الإستمرار في توحيد الجهد الإقليمي في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً الى ان "العاصمة بغداد شهدت إقامة مؤتمر إقليمي لمكافحة المخدرات".

وأكد الوزير العراقي أيضاً ضرورة العمل على مكافحة الجريمة المنظمة وردع العناصر الإرهابية"، مضيفاً ان "هناك تواصلاً مستمراً في إعداد الخطط التدريبية ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات كافة، معرباً عن أمله ان يكون هناك تعاون مثمر وفعال مع الجهات الأمنية المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية".

من جانبه أعرب وزير الداخلية الباكستاني عن شكره وتقديره للترحيب الكبير وحسن الضيافة، مؤكداً ان العراقيين لديهم حب كبير لبلادهم وتمكنوا من الخلاص من العصابات الإرهابية، وأن العراق كان له دور كبير في استقرار المنطقة"، مبيناً أن "هناك خطوات جادة للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مكافحة المخدرات".

وأبدى الوزير الباكستاني استعداد بلاده في المساهمة في اعمار العراق الذي يشهد حملة واسعة بهذا المجال.

هذا وقد تمت تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وكذلك تنظيم دخول الزائرين خلال الزيارة الأربعينية، على أن يتم تطوير عمل هذه اللجنة لاحقاً لكي تكون شاملة في القضايا والملفات التي تعزز الأمن في كلا البلدين.