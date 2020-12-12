تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك

شفق نيوز/ أعلن مسؤول الحشد الشعبي الكوردي، أدهم جمعة، يوم السبت، عن تشكيل فوج جديد للحشد الكوردي جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال جمعة لوكالة شفق نيوز، ان الفوج الجديد يضم 120 مقاتلاً كوردياً وآمر الفوج هو جبار خالداني، وسيتم افتتاحه رسمياً في الساعة 12 من ظهر اليوم في قرية چخماغة التابعة لقضاء الدبس جنوب غربي كركوك.

واضاف ان هناك موافقة رسمية من هيئة الحشد الشعبي لتشكيل هذا الفوج، وهو مرتبط بقيادة محور الشمال للحشد.

واوضح جمعة ان الحشد الشعبي الكوردي يتولى حماية المناطق التي كانت ضمن مسؤولية قوات البيشمركة، وبعد انسحابها في 16 تشرين الاول 2017، اصبحت هذه المناطق تشكل خطراً أمنياً على السكان ومن قرية چخماغة، حيث هناك خلايا لتنظيم داعش الارهابي.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.