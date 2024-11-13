تشكيل فرقة عسكرية جديدة لتعزيز أمن ديالى وقائدها يباشر مهامه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع، يوم الأربعاء، بتشكيل فرقة عسكرية جديدة في محافظة ديالى لتعزيز الأمن، فيما أكد تكليف اللواء الركن أنور مال الله الزهيري قائداً لها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الفرقة 23 تشكلت قبل أيام بناء على أوامر عليا لتعزيز أمن قاطع ديالى لاسيما بعد تكرار الأحداث في بعض مناطق المحافظة، واليوم اكتملت معظم مراحل تشكيلها وتم تكليف قائداً لها".

وأضاف "تم تكليف اللواء الركن أنور مال الله الزهيري بمهام قائد الفرقة 23 وباشر بمهام عمله رسمياً"، لافتاً إلى أن "المحافظة تضم الآن فرقتين عسكريتين ضمن قيادة عمليات ديالى وهما الفرقة الأولى والفرقة 23".