تشديد الإجراءات عند مداخل بغداد .. والناطق باسم الكاظمي للمحتجين: لا تخرجوا عن التحرير

شفق نيوز/ شددت الأجهزة الأمنية في بغداد، يوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية في سيطرات دخول بغداد من الجهة الغربية (الدورة) والشرقية (جسر ديالى) شددت من إجراءاتها الأمنية، وقامت بمنع دخول السيارات الكبيرة".

واضاف المصدر، أن المنع شمل سيارات من نوع كوستر وكيا التي تقل شبابا، كما شمل المنع السيارات الصغيرة التي تضع العلم العراقي ولافتات تتعلق بالمظاهرات أو صور شهداء تشرين".

وأشار المصدر، إلى أن "شارع السعدون والازقة المؤدية لشارع ابو نؤاس، وساحة الطيران باتجاه التحرير، وجسر السنك والطرق المؤدية لشارع الرشيد تم غلقها بالصبات الكونكريتية، مع انتشار قوات مكافحة الشغب، وكذلك المفارز الطبية انتشرت في منطقة التظاهر"، لافتا إلى أن "الاعداد الموجودة في التحرير تتجاوز 1000الـ متظاهر، قد تزداد بوصول مسيرة طلبة جامعة بغداد إلى ساحة التحرير".

من ناحيته، دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

واضاف رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وبين أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".