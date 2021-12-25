تشديد الإجراءات الأمنية داخل المنطقة الخضراء ولا إزالة لصور "المهندس" من ساحة الفردوس

شفق نيوز/ فرضت القوات الأمنية العراقية ليل الجمعة على السبت إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد والتي تضم مباني حكومية إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية في العراق.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تجمع العشرات من أنصار الحشد الشعبي والفصائل الشيعية بعد ورود أنباء حول إزالة صور "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد من ساحة الفردوس .

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها داخل الخضراء تأتي تحسبا من وقوع أي طارئ.

وأضاف أن جميع القطعات الأمنية لم تتلقَ اي امر او تأمين لإزالة صور المهندس في ساحة الفردوس.

وفي فجر الثاني من كانون الثاني 2020، قصفت طائرة امريكية مسيرة موكباً يقل قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، اثناء مغادرتها لمطار بغداد الدولي، ما اسفر عن مقتلهما وعدداً من رفقائهما.

ويحيي أنصار الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الشيعية الموالية لإيران ذكرى عملية الاغتيال التي طالت سليماني والمهندس في مناطق عدة وسط وجنوب العراق.