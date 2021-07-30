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تشديد الحراسة حول السجون بالعراق .. الغانمي يفصح عن عملية "كبيرة" لتهريب موقوفين

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T13:34:01+0000
تشديد الحراسة حول السجون بالعراق .. الغانمي يفصح عن عملية "كبيرة" لتهريب موقوفين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن توجيه الوزير عثمان الغانمي بتشديد التدابير الأمنية حول السجون في محافظات البلاد كافة وذلك بعد افصاحه عن إحباط عملية كبيرة لتهريب نزلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الغانمي، اجتمع مؤخرا مع قادة شرطة المحافظات وحذرهم من وجود مخططات لتهريب الموقوفين الموجودين في مراكز الشرطة لديهم لزعزعة استقرار البلاد، وبث الرعب في شوارعها".

المصدر أشار إلى أن " الغانمي كشف في الاجتماع عن إحباط مؤخراً مخطط كبير لتهريب عدد من السجناء، فيما لم يذكر مكانه تحديداً".

وتابع المصدر، أن" الوزير الغانمي شدد على قادة الشرطة بضرورة تشديد الحراسة على مراكز التوقيف والسجون الموجودة في مراكز الشرطة، والتعامل مع السجناء بحذر شديد".

وآخر عملية هروب لسجناء شهدها العراق في مطلع شهر آيار الماضي حيث هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى جنوبي البلاد.

وأعلنت السلطات الأمنية وبعد مرور أيام قليلة على الحادثة أنها تمكنت من القاء القبض على جميع النزلاء.

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