تشاجرت مع زوجها فقتلت ابنه خنقاً في واسط 

شفق نيوز/ كشفت مكافحة إجرام واسط، اليوم الخميس، عن جريمة قتل "حدث" أقدمت على ارتكابها زوجة والد المجني عليه، في إحدى مناطق المحافظة.

وقالت مديرية شرطة محافظة واسط، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن جهوداً امنية حثيثة وعمل متواصل قادت الى كشف جريمة قتل غامضة، مبينة أن المتهمة (ك . م . ط ) أقدمت على قتل المجني عليه الحدث ابن زوجها بعد أن قامت بقتله (خنقاً) اثر خلاف عائلي مع زوجها.

وأوضحت شرطة واسط، أن "كشف الدلالة جاء مطابقاً للحقيقة"، مشيرة الى "تجريمها وفق أحكام المادة ٤٠٦ قتل عم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى المحاكم المختصة ".