سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تشاجرت مع زوجها فقتلت ابنه خنقاً في واسط 

Category: أمـن

Date: 2022-09-29T09:47:09+0000
تشاجرت مع زوجها فقتلت ابنه خنقاً في واسط 

شفق نيوز/ كشفت مكافحة إجرام واسط، اليوم الخميس، عن جريمة قتل "حدث" أقدمت على ارتكابها زوجة والد المجني عليه، في إحدى مناطق المحافظة. 

وقالت مديرية شرطة محافظة واسط، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن جهوداً امنية حثيثة وعمل متواصل قادت الى كشف جريمة قتل غامضة، مبينة أن المتهمة (ك . م . ط ) أقدمت على قتل المجني عليه الحدث ابن زوجها بعد أن قامت بقتله (خنقاً) اثر خلاف عائلي مع زوجها.

وأوضحت شرطة واسط، أن "كشف الدلالة جاء مطابقاً للحقيقة"، مشيرة الى "تجريمها وفق أحكام المادة ٤٠٦ قتل عم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى المحاكم المختصة ".

related

تعيين مدير جديد لشرطة واسط

Date: 2019-07-04 12:55:06
تعيين مدير جديد لشرطة واسط

تكليف قائد جديد لشرطة واسط

Date: 2019-10-26 11:41:28
تكليف قائد جديد لشرطة واسط

قائد شرطة واسط الجديد: ساحة التظاهرات خط احمر

Date: 2020-05-28 18:17:50
قائد شرطة واسط الجديد: ساحة التظاهرات خط احمر

واسط: القبض على شخصٍ قتل أباه للاستيلاء على امواله

Date: 2021-02-13 07:44:24
واسط: القبض على شخصٍ قتل أباه للاستيلاء على امواله

واسط.. العثور على جثة أمرأة مقتولة منذ شهرين

Date: 2021-03-31 07:31:28
واسط.. العثور على جثة أمرأة مقتولة منذ شهرين

محافظة عراقية تعتقل 21 أجنبياً خالفوا القانون

Date: 2021-05-17 13:54:48
محافظة عراقية تعتقل 21 أجنبياً خالفوا القانون

شرطة واسط تعلن إصابة ضابط بـ"أحداث العزيزية"

Date: 2021-06-30 10:54:12
شرطة واسط تعلن إصابة ضابط بـ"أحداث العزيزية"

ضبط مبالغ مالية "مزورة" بمنزل مواطن في واسط

Date: 2021-08-02 06:59:50
ضبط مبالغ مالية "مزورة" بمنزل مواطن في واسط