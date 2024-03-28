تسليب منتسب أمن من أمواله وسلاحه وسط كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم الخميس، بتعرض منتسب بحرس الحدود للتسليب بمبلغ مالي ومسدسه وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصين قاما بالاعتداء على منتسب وسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون و700 الف دينار مع مسدس شخصي مع تعرضه لكدمات بالوجه، وذلك قرب منزله في حي المعلمين وسط كركوك".

وأكد المصدر أن "المنتسب ادعى بأنه يعرف الشخصين المعتديين، وهما من أقاربه، حيث فرا إلى جهة مجهولة"، مشيرا الى "نقله لمستشفى للعلاج وفتح تحقيق بالحادثة".