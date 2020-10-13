تسليب بعشرات الملايين ضحيته مالك مكتب "كي كارد" في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بإصابة تاجر موصلي بعد تسليبه من قبل مسلحين مبلغاً مالياً شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مالك منفذ كي كارد للتحويل المالي وشركة صيرفة تعرض، مساء اليوم، لعملية تسليب اثناء عودته الى منزله في حي القادسية، شرقي مدينة الموصل"، مبيناً أن "الجناة كانوا يلاحقون صاحب المنفذ اثناء عودته لمنزله وقاموا بمحاصرته قرب باب المنزل".

وأضاف المصدر، أن "التاجر حاول مقاومة المسلحين، إلا أنهم اطلقوا النار عليه واصابوه في قدمه، وسرقوا منه حقيبة تحتوي مبلغاً يقدر بـ 75 مليون دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "الجناة انتهزوا فرصة عدم وجود كثافة لكاميرات المراقبة في الزقاق الذي يعيش فيه صاحب مكتب الصيرفة".

وأوضح المصدر، أن "الاجهزة الامنية شكلت فريق عمل مشترك للتحقيق في القضية ومتابعة ملابساتها من اجل كشف الجناة".

أما الوضع الصحي للضحية فقد استقر نسبياً، بحسب المصدر، الذي أشار إلى "اجراء عملية جراحية له اثر اصابته برصاصة واحدة من اصل 4 رصاصات اطلقها عليه الجناة قبل فرارهم الى جهة مجهولة".



