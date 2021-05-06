تسلم وتسليم بين جنرالين دنماركيين في مهمة "الناتو" في العراق

شفق نيوز/ ذكر الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن عملية تسلم وتسليم جرت يوم الخميس، في بغداد في إطار مهمة "الناتو" في العراق، حيث تولى قيادة المهمة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، بدلا من الجنرال الدنماركي بير أولسين الذي يتولى قيادة القوات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ولمناسبة المراسم التي جرت في بغداد، نقل الموقع عن الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتينبرغ قوله الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ "اشكر الجنرال أولسين على خدماته، وارحب بالجنرال لوليسغارد كقائد جديد لمهمتنا، وأتمنى له النجاح خلال ولايته، ونتطلع للعمل معه، فيما نواصل جهودنا لتقديم المشورة للمؤسسات الامنية والقوات المسلحة العراقية بناء على طلب الحكومة العراقية".

وذكر موقع "الناتو" أن "مهمة الناتو في العراق انطلقت خلال قمة الناتو في بروكسل في يوليو/تموز 2018 ، بناء على طلب من الحكومة العراقية، وانه تأسيسها في بغداد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي مهمة استشارية وتدريبية وبناء قدرات غير قتالية تساعد العراق في بناء مؤسسات أمنية وقوات مسلحة أكثر استدامة وشفافية وشمولية وفعالية، بحيث تكون أكثر قدرة على محاربة الارهاب ومنع عودة داعش واستقرار البلد".