تسلم اللواء الركن محمد قاسم قيادة شرطة واسط وكالة (وثيقة)

شفق نيوز / اشارت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلى تسلم اللواء الركن محمد قاسم مهام قائد شرطة واسط والمنشآت وكالة.

وجاء في الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز إنه "تقرر نقل اللواء الركن (محمد قاسم فهد شبيب) من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي – قيادة قوات الشرطة الاتحادية الى ملاك الوكالة وتكليفه بمهام منصب قائد شرطة محافظة واسط والمنشآت وكالة".

وكانت قيادة الشرطة الاتحادية أعلنت، اليوم الاثنين، إجراء استبدال بين مديري استخبارات القيادة العامة وميسان، فيما باشر قائد شرطة بغداد الكرخ مهام عمله ضمن ملاك وزارة الداخلية.